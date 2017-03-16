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Pfizer вывела на рынок Великобритании антибиотик Zavicefta

16.03.2017

Американская фармкомпания Pfizer вывела на рынок Великобритании антибиотик Zavicefta, предназначенный для лечения осложненных инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными возбудителями, которые устойчивы к другим антибиотикам, сообщает Pharma Times.

Zavicefta является фиксированной комбинацией avibactam и ceftazidime.

В ходе клинических исследований была продемонстрирована эффективность препарата для лечения осложненных инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными возбудителями, в том числе у пациентов с инфекциями, вызванными не чувствительными к ceftazidime патогенными микроорганизмами.

Zavicefta, одобренный в июне 2016 г., разрабатывался шведско-британской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с ирландской Allergan. В августе 2016 г. AstraZeneca согласилась продать права на ряд своих антибиотиков, в т.ч. Zavicefta, американскому фармпроизводителю Pfizer.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
антибиотики
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
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09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
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Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
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