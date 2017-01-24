Американская фармкомпания Pfizer присоединилась к консорциуму Milner Therapeutics Consortium – глобальному альянсу, нацеленному на обмен материалами между фармацевтическими компаниями и академическими учреждениями, сообщает PharmaTimes.

В консорциум входят Astex, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Shionogi, MedImmune, а также Кембриджский университет, Исследовательский институт в Бабрахаме и институт Сенгера.

Консорциум нацелен на сотрудничество между фармпроизводителями и исследователями Кембриджского университета, предоставляя доступ к новым терапевтическим агентам из портфолио препаратов, которые разрабатывает каждая компания-член альянса. Кроме того, каждый партнер выделил средства для совместных исследовательских проектов.