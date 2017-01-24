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Pfizer присоединилась к консорциуму Milner Therapeutics Consortium

24.01.2017

Американская фармкомпания Pfizer присоединилась к консорциуму Milner Therapeutics Consortium – глобальному альянсу, нацеленному на обмен материалами между фармацевтическими компаниями и академическими учреждениями, сообщает PharmaTimes.

В консорциум входят Astex, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Shionogi, MedImmune, а также Кембриджский университет, Исследовательский институт в Бабрахаме и институт Сенгера.

Консорциум нацелен на сотрудничество между фармпроизводителями и исследователями Кембриджского университета, предоставляя доступ к новым терапевтическим агентам из портфолио препаратов, которые разрабатывает каждая компания-член альянса. Кроме того, каждый партнер выделил средства для совместных исследовательских проектов.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
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16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
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Лед тронется
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