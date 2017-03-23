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Pfizer планирует организовать в Беларуси производство лекарств

23.03.2017

Американская фармацевтическая компания Pfizer планирует организовать производство лекарственных средств на базе РУП «Белмедпрепараты», сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления инновационного развития предприятия Елену Литвинову.

По ее словам, недавно «Белмедпрепараты» посетили инспекторы Pfizer на предмет возможности совместного сотрудничества, в котором предприятие будет выступать производственной площадкой для изготовления лекарств для последующей реализации их в европейских государствах.

Также Елена Литвинова рассказала о совместных проектах с фармацевтическими центрами Кубы. В рамках одного из них организована поставка в учреждения здравоохранения оригинального препарата, применяемого при лечении диабетической стопы.

Активно развивается партнерство белорусских производителей фармпродукции и с другими известными зарубежными компаниями, в том числе из Индии, добавила Елена Литвинова.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Республика Беларусь
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
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