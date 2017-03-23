Pfizer планирует организовать в Беларуси производство лекарств

Американская фармацевтическая компания Pfizer планирует организовать производство лекарственных средств на базе РУП «Белмедпрепараты», сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления инновационного развития предприятия Елену Литвинову.

По ее словам, недавно «Белмедпрепараты» посетили инспекторы Pfizer на предмет возможности совместного сотрудничества, в котором предприятие будет выступать производственной площадкой для изготовления лекарств для последующей реализации их в европейских государствах.

Также Елена Литвинова рассказала о совместных проектах с фармацевтическими центрами Кубы. В рамках одного из них организована поставка в учреждения здравоохранения оригинального препарата, применяемого при лечении диабетической стопы.

Активно развивается партнерство белорусских производителей фармпродукции и с другими известными зарубежными компаниями, в том числе из Индии, добавила Елена Литвинова.