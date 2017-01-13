Pfizer начала производство на заводе в Саудовской Аравии

Страны Среднего Востока являются одними из самых привлекательных развивающихся рынков для фармотрасли, сообщает FiercePharma.

Американская фармацевтическая компания Pfizer одной из первых начала производство в этом регионе.

На предприятии в Саудовской Аравии будут производиться 16 сердечно-сосудистых, инфекционных, урологических, неврологических и обезболивающих препаратов.

Предприятие расположено в Экономическом городе короля Абдуллы на западном побережье Красного моря недалеко от города Джидда. В его штате 125 сотрудников.

В 2014 г. Pfizer заключила сделку с местной компанией Tabuk Pharmaceuticals, по условиям которой последняя получила эксклюзивные права на производство и продажу в стране брендированных дженериков четырех препаратов Pfizer.

Фармацевтические AbbVie, Boehringer Ingelheim и Cipla также намерены вести бизнес в королевстве.