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Pfizer и Flynn Pharma подали апелляцию на антимонопольную службу Великобритании

16.02.2017

Американская фармацевтическая компания Pfizer и британская Flynn Pharma опротестовали решение антимонопольной службы Великобритании (CMA), согласно которому они оштрафованы на 89,4 млн фунтов стерлингов за завышение цены на противоэпилептический препарат фенитоин на 2600% в 2012 г., сообщает Pharmaceutical Business Review.

Pfizer оштрафована на 84,2 млн фунтов, Flynn Pharma – на 5,2 млн фунтов.

Каждая компания направила апелляцию в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции. Они отрицают обвинения в том, что Pfizer воспользовалась доминирующим положением на рынке.

В апелляционных жалобах отмечается, что регулятор не учитывает тот факт, что цена, по которой Flynn продает препарат, гораздо ниже аналогичного препарата, поставляемого другой компанией.

Компании требуют признать решение CMA полностью или частично недействительным, а штрафы отменить или снизить. Кроме того, Pfizer требует возместить судебные издержки.

В 2012 году Pfizer продала права на распространение фенитоина Flynn Pharma.

В декабре 2016 г. CMA признала компании виновными в завышении цен и оштрафовала.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
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13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
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Current issue #5, 2017
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