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Perjeta и Herceptin в сочетании с химиотерапией снижают смертность от рака молочной железы

03.03.2017

Швейцарская фармацевтическая компания Roche заявила о том, что применение комбинации препаратов Perjeta и Herceptin в сочетании с химиотерапией после операции снижает риск рецидива рака молочной железы на ранней стадии, а также уровень летальности от этого заболевания, cообщает Reuters.

Представители компании отметили, что Perjeta и Herceptin в сочетании с химиотерапией является более эффективным лечением HER2-позитивного рака молочной железы на ранней стадии, чем применение Herceptin c химиотерапией.

Herceptin был одобрен в 1998 г. В скором времени истекает срок патентной защиты этого препарата.

Данные лекарственные средства в комбинации с химиотерапией уже одобрены для лечения метастатического рака молочной железы.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
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