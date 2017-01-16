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Перестановки в руководстве FAVEA Group

16.01.2017

С 1 января 2017 года генеральным директором чешской инжиниринговой компании FAVEA Group назначен Давид Мишка. Христос Чанаклис, ранее занимавший должность генерального директора, перешел на позицию технического директора FAVEA Group, сообщает «Фармперсонал» со ссылкой на GMPnews.

Давид Мишка работает в фармотрасли с 2012 года. Он обладает богатым опытом в сфере продаж, развития бизнеса, успешной реализации бизнес-проектов, стратегии и менеджмента. До прихода в FAVEA Group он возглавлял российское подразделение фирмы BLOCK. Ранее занимал должность генерального директора компании KOPOS Electro — производителя электротехнических изделий, и коммерческого директора российского подразделения компании Vergokan (Бельгия).

Главными задачами Давида на новой позиции будут стратегическое развитие FAVEA Group, достижение коммерческих показателей, взаимодействие с ключевыми заказчиками, кадровая политика, управление финансами.

В зоне ответственности Христоса Чанаклиса на новой должности будет оказание технической и технологической поддержки деятельности компании, содействие в предконтрактной работе, экспертная оценка проектов. Также Христос Чанаклис остается членом совета директоров компании.

FAVEA Group —европейская инжиниринговая компания, занимающаяся проектированием, реконструкцией и строительством фармацевтических производств.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
назначение
FAVEA
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28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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