Переговорный процесс по приобретению Stada продолжается

Переговоры между немецкой фармацевтической компанией Stada и двумя консорциумами частных инвестиционных фондов о ее приобретении продолжаются после непродолжительной паузы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление исполнительного директора Stada Маттиаса Виденфельса.

В борьбе за Stada усилия объединили частные инвестиционные компании Advent и Permira против Bain и Cinven. Оба консорциума предлагают за немецкую компанию 4,7 млрд евро (58 евро за акцию) с учетом долговых обязательств.

В середине марта Stada взяла паузу в переговорах, чтобы дать претендентам на ее приобретение время подумать и увеличить сумму.