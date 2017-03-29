Пациенты и врачи оспаривают действительность европейского патента на Sovaldi

Пациенты и врачи оспаривают действительность европейского патента американской биофармацевтической компании Gilead Sciences на препарат для лечения гепатита C Sovaldi (sofosbuvir), сообщает Reuters.

Группы пациентов и врачей заявляют о том, что препарат является недостаточно инновационным, поэтому патент на него не может быть признан действительным.

Благотворительная организация «Врачи мира» (MdM) и неправительственная международная организация «Врачи без границ» (MSF) обвинили компанию в том, что высокая цена на препарат является препятствием для его доступности.

Если патент будет признан недействительным, у фармкомпаний появится возможность производить доступные дженерики.

В 2015 г. MdM также оспорила действительность патента на Sovaldi.

Патент на препарат уже был аннулирован в Китае и на Украине, а его действительность оспаривается в Аргентине, Индии, Бразилии, России и Таиланде.