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Пациенты и медики направили Трампу письмо о пользе вакцинации

15.02.2017

Более 350 групп пациентов и медиков обратились к Дональду Трампу с письмом, в котором убеждали Президента США в безопасности вакцин, сообщает FiercePharma.

Данное письмо стало ответом на скептические высказывания Трампа по поводу вакцинации, в которых тот заявлял о том, что существует связь между вакцинацией и аутизмом.

В письме говорится о том, что «вакцины защищают здоровье и спасают жизни детей и взрослых». «В течение многих лет вакцинация – это неотъемлемая часть общества, являющаяся одним из самых значительных открытий нашего времени в области медицины». Кроме того, говоря о важности проведения вакцинации, авторы письма вспомнили случай вспышки кори в Диснейленде в 2014 году и рекордную вспышку коклюша в 2012 году, когда заболели 48277 детей. В письме было выдвинуто предложение предпринять все усилия для того, чтобы донести до граждан мысль о значимости вакцинации.

В числе подписавших письмо были представители американской национальной организации «Американский колледж терапевтов», Американской медицинской ассоциации и национальной организации, занимающейся защитой прав людей с аутизмом и исследованиями в области аутизма Autism Speaks.

Также в письме были приведены исследования, опровергающие связь между вакцинацией и аутизмом.

Согласно результатам опроса, проведенного американской социологической компанией Pew Research Center, 88% американцев полагают, что польза вакцинации против кори, эпидемического паротита и коревой краснухи превышает потенциальные риски, а 82% выступают за вакцинацию детей от этих заболеваний.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
вакцинация
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
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