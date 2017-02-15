Пациенты и медики направили Трампу письмо о пользе вакцинации

Более 350 групп пациентов и медиков обратились к Дональду Трампу с письмом, в котором убеждали Президента США в безопасности вакцин, сообщает FiercePharma.

Данное письмо стало ответом на скептические высказывания Трампа по поводу вакцинации, в которых тот заявлял о том, что существует связь между вакцинацией и аутизмом.

В письме говорится о том, что «вакцины защищают здоровье и спасают жизни детей и взрослых». «В течение многих лет вакцинация – это неотъемлемая часть общества, являющаяся одним из самых значительных открытий нашего времени в области медицины». Кроме того, говоря о важности проведения вакцинации, авторы письма вспомнили случай вспышки кори в Диснейленде в 2014 году и рекордную вспышку коклюша в 2012 году, когда заболели 48277 детей. В письме было выдвинуто предложение предпринять все усилия для того, чтобы донести до граждан мысль о значимости вакцинации.

В числе подписавших письмо были представители американской национальной организации «Американский колледж терапевтов», Американской медицинской ассоциации и национальной организации, занимающейся защитой прав людей с аутизмом и исследованиями в области аутизма Autism Speaks.

Также в письме были приведены исследования, опровергающие связь между вакцинацией и аутизмом.

Согласно результатам опроса, проведенного американской социологической компанией Pew Research Center, 88% американцев полагают, что польза вакцинации против кори, эпидемического паротита и коревой краснухи превышает потенциальные риски, а 82% выступают за вакцинацию детей от этих заболеваний.