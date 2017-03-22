Патентное ведомство США подтвердило действительность патента на Tecfidera

Патентное ведомство США подтвердило действительность патента на препарат для лечения рассеянного склероза Tecfidera (dimethyl fumarate) компании Biogen Idec, сообщает FirstWord Pharma. Действительность патента оспорена управляющим хеджевым фондом Кайлом Бассом.

По словам аналитиков, это решение позволит защитить оригинальный препарат от дженериковой конкуренции до 2028 г. Ранее эксперты прогнозировали появление аналога на американском рынке в 2023 г. или 2024 г.

Кайл Басс может опротестовать решение патентного ведомства. Процесс рассмотрения апелляции может занять 18 месяцев.

Препарат Tecfidera одобрен в США в 2013 г., в Европе – в 2014 г.