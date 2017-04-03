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Партнер Mylan увеличивает отзыв автоинжектора

03.04.2017

Голландская фармкомпания Mylan NV заявила о том, что ее партнер – производитель EpiPen увеличил количество автоинжекторов, которые будут отозваны, сообщает Reuters.

Ранее Mylan отозвала около 81 тыс. автоинжекторов EpiPen в Европе, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Данное решение было связано с тем, что 2 автоинжектора оказались дефектными и не сработали во время возникновения у пациентов анафилактического шока. Теперь автоинжекторы будут отозваны в США, а также в различных странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Отозванные автоинжекторы были произведены Meridian Medical Technologies (подразделением Pfizer), их дистрибуцию осуществляла Mylan c декабря 2015 г. по июль 2016 г.

Ранее Mylan подверглась критике из-за резкого повышения цены на EpiPen. Власти США также подняли вопрос о правомерности присвоения автоинжектору cтатуса дженерика, благодаря которому производитель получил возможность предоставлять меньшие скидки.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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