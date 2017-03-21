Опиоидный препарат компании Nektar Therapeutics показал положительные результаты

Экспериментальный опиоидный препарат NKTR-181 компании Nektar Therapeutics показал положительные результаты, пишет Reuters. NKTR-181 способен купировать боль без возникновения у пациента состояния эйфории, приводящего к передозировке и зависимости.

Эффективность NKTR-181 была доказана в ходе клинических исследований с участием 600 пациентов, страдающих от хронической боли в пояснице.

Препарат достигает мозга медленнее, что предотвращает возникновение состояния эйфории и привыкания к лекарственному средству. Согласно результатам клинических исследований, воздействие NKTR-181 на мозг пациентов практически эквивалентно воздействию плацебо.