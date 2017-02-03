Opdivo одобрен для лечения уротелиальной карциномы

FDA расширило применение препарата Opdivo американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb, cообщает Reuters. Лекарственное средство было одобрено для лечения уротелиальной карциномы.

Opdivo уже был одобрен для терапии меланомы, немелкоклеточного рака легкого, рака почки и лимфомы Ходжкина.

В прошлом месяце Bristol-Myers Squibb объявила о том, что не будет добиваться присвоения FDA статуса ускоренного рассмотрения комбинации препаратов Opdivo (nivolumab) и Yervoy (ipilimumab) в качестве терапии первой линии при раке легкого.