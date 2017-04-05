Обновленный законопроект о замене Obamacare может быть представлен в течение суток

Текст обновленного законопроекта об отмене и замене Obamacare может быть представлен в течение ближайших 24 часов, пишут Reuters и Fortune.

Об этом заявил член Палаты представителей США республиканец Марк Медоуз.

Ранее законопроект об отмене и замене Закона о доступном медицинском обслуживании был снят с голосования в связи с тем, что документ отказались поддержать некоторые республиканцы, чьи голоса были необходимы для принятия законопроекта. Несмотря на заявление Дональда Трампа о том, что если республиканцы не проголосуют за законопроект, то он больше не будет предпринимать попыток отменить и заменить закон, президент США позже заявил о том, что все-таки намерен прийти с законодателями к компромиссу касательно замены Obamacare.