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Объем мирового рынка препаратов для лечения гепатита C будет неуклонно сокращаться

09.02.2017

По данным британской исследовательско-аналитической компании GlobalData, глобальный объем продаж лекарственных препаратов для лечения гепатита C будет постоянно сокращаться и к 2025 г. составит 17,5 млрд долл. против 21,7 млрд долл. в 2015 г. Отрицательный среднегодовой темп роста составит 2,1%.

Эксперты отмечают, что сокращение продаж на 9 ключевых рынках (США, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Япония, Бразилия и Китай) обусловлено последними достижениями в области лечения гепатита C. В результате достигается высокая эффективность терапии и ослабление побочных эффектов для большинства пациентов.

В 2015 г. основным рынком для противовирусных препаратов прямого действия были США (более 60% общего рынка). Однако сокращение контингента пациентов и высокая эффективность приведут к снижению уровня заболеваемости и, как следствие, сокращению доли американского рынка до 48%.

Доля рынков европейских стран среди 9 ключевых рынков немного вырастет и к 2025 г. составит 24% по сравнению с 20% в 2015 г. При этом показатели будут различаться в зависимости от страны.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
объем рынка
гепатит С
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