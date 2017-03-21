Новозеландские врачи выступают за запрет прямой рекламы лекарств

Врачи из Новой Зеландии, как и их американские коллеги, выступают за запрет прямой рекламы лекарственных средств, сообщает FiercePharma. США и Новая Зеландия – единственные страны мира, где такая реклама разрешена.

Королевский новозеландский колледж врачей общей практики и Медицинская ассоциация Новой Зеландии (NZMA) выступили с заявлением против прямой рекламы лекарств на страницах журнала New Zealand Doctor. Обе организации призвали к полному запрету прямой рекламы лекарственных препаратов, как это ранее сделали Американская медицинская ассоциация и Американское общество фармацевтов системы здравоохранения

NZMA борется за запрет прямой рекламы лекарств с 2006 г. Многие противники рекламы отмечают, что на этот раз они могут добиться успеха, поскольку разрешающий ее Закон о лекарственных средствах от 1981 г. должен быть пересмотрен согласно новому Закону о терапевтической продукции, проект которого ожидается уже в текущем году.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии, поддерживающее прямую рекламу лекарственных средств, полагает, что вместо полного запрета предпочтительнее усиление регулирования.