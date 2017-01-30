Novo Nordisk создаст новый исследовательский центр в Великобритании

Датская фармкомпания Novo Nordisk инвестирует 115 млн фунтов стерлингов (145 млн долл.) в новый исследовательский центр в Великобритании, сообщает Reuters.

В течение 10 лет компания будет инвестировать средства в центр, расположенный в Оксфордском университете. 100 исследователей центра будут разрабатывать новые методы лечения диабета 2 типа.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула важность развития медико-биологических наук для экономики страны после ее выхода из ЕС.

Профессор Оксфордского университета Джон Белл заявил о том, что создание нового центра, благодаря которому смогут сотрудничать ученые и научные работники фармпромышленности, подчеркивает важность обмена результатами исследований и научными достижениями между странами.

Ожидалось, что в результате Brexit Соединенное Королевство может потерять привлекательность для фармкомпаний в качестве центра для исследований и разработок. Несмотря на это, шведско-британская AstraZeneca завершает строительство нового глобального научно-исследовательского центра и штаб-квартиры компании в Кембридже, в которое было вложено 500 млн долл. Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline также инвестировала 360 млн долл. в расширение производства в своей стране.