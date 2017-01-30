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Лента · В мире
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Novo Nordisk создаст новый исследовательский центр в Великобритании

30.01.2017

Датская фармкомпания Novo Nordisk инвестирует 115 млн фунтов стерлингов (145 млн долл.) в новый исследовательский центр в Великобритании, сообщает Reuters.

В течение 10 лет компания будет инвестировать средства в центр, расположенный в Оксфордском университете. 100 исследователей центра будут разрабатывать новые методы лечения диабета 2 типа.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула важность развития медико-биологических наук для экономики страны после ее выхода из ЕС.

Профессор Оксфордского университета Джон Белл заявил о том, что создание нового центра, благодаря которому смогут сотрудничать ученые и научные работники фармпромышленности, подчеркивает важность обмена результатами исследований и научными достижениями между странами.

Ожидалось, что в результате Brexit Соединенное Королевство может потерять привлекательность для фармкомпаний в качестве центра для исследований и разработок. Несмотря на это, шведско-британская AstraZeneca завершает строительство нового глобального научно-исследовательского центра и штаб-квартиры компании в Кембридже, в которое было вложено 500 млн долл. Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline также инвестировала 360 млн долл. в расширение производства в своей стране.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novo Nordisk
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Novo Nordisk Ново Нордиск (Novo Nordisk) — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней историей инноваций и мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Компания также занимает ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия для женщин. Штаб-квартира «Ново Нордиск» расположена в Дании. Более 38 000 сотрудников трудятся в 75 филиалах компании по всему миру, а ее продукция поставляется в 180 стран.
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25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
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