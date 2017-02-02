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Лента · В мире
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Novartis построит новый завод в Словении

02.02.2017

Фармацевтическая компания Lek (подразделение Novartis) намерена построить новый завод в Словении, сообщает FiercePharma.

Строительство начнется недалеко от действующего завода в городе Превалье. Благодаря новому заводу в значительной степени будет увеличено производство антибиотиков.

Lek не сообщила, какую сумму Novartis инвестирует в строительство, но упомянула, что за последние 10 лет фармкомпания вложила около 30 млн евро в завод в Превалье.

По словам представителей Novartis в Превалье, их препараты продаются в 60 странах. Спрос растет, и, чтобы удовлетворить его, необходимо расширять производство, благодаря чему появятся новые рабочие места.

Novartis приобрела Lek в 2002 году за 860 млн долл. в рамках расширения подразделения Sandoz.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
Lek
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
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30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
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Больше чем производство
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