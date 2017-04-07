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Novartis подозревается в коррупции в Греции

07.04.2017

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis подозревается в подкупе тысяч врачей и должностных лиц с целью увеличения продаж своей продукции в Греции, сообщает Medical Xpress со ссылкой на интервью министра юстиции страны Ставроса Контониса национальному информационному агентству Греции ANA. Ведется расследование.

По словам министра, вероятнее всего преступная деятельность осуществлялась напрямую из Швейцарии.

С прошлого года допрошены сотни людей, сотрудники прокуратуры по экономическим преступлениям в начале 2017 г. провели обыски в офисах Novartis в Афинах.

Деятельность компании в Греции привлекала внимание в первый день Нового года после попытки суицида одним из менеджеров Novartis, пресеченной полицией.

По информации правоохранительных органов, этот менеджер был одним из допрошенных по обвинению в коррупции.

Как заявил Ставрос Контонис, Novartis продолжала продавать лекарственные препараты по завышенным ценам даже во время и после экономического кризиса, когда госбюджет Греции подвергся серьезному сокращению, в результате чего многие пациенты остались без доступа к необходимым лекарствам.

В январе Novartis подтвердила факт расследования и заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами.

В 2014 г. Минюст США оштрафовал Novartis на 390 млн долл. за коррупцию.

В марте 2017 г. компания заплатила 25 млн долл. в рамках урегулированию аналогичных обвинений в Китае.

Еще на 174,9 тыс. долл. Novartis оштрафована в Южной Корее.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
коррупция
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
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07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
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