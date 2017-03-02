Novartis наказана в Южной Корее за коррупцию

Министерство по безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи оштрафовало фармкомпанию Novartis Korea (подразделение швейцарской Novartis) на 200 млн вон (174,9 тыс. долл.) за подкуп врачей с целью увеличения продаж своей продукции, сообщает Reuters.

По словам представителя министерства, штраф наложен на доходы от продажи 30 препаратов, а продажа 12 лекарственных форм 3 препаратов, в т.ч. препарата для лечения болезни Альцгеймера Exelon, запрещена на 3 месяца – с 17 марта по 16 июня 2017 г.

Как отметили в Novartis Korea, компания с пониманием относится к решению властей.

В августе 2016 г. шестерым бывшим и действующим сотрудникам южнокорейского филиала Novartis были предъявлены обвинения в подкупе врачей.

В отношении Novartis расследования ведутся во многих странах, в т.ч. в США.

В ежегодном финансовом отчете Novartis отмечается, что зарегистрирован 1701 случай неправомерного поведения сотрудников компании, из которых подтвердились 893 случая. Примерно в 400 случаях расследования привели к увольнению или отставке виновных.