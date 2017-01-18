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Novartis может увеличить инвестиции в США в случае снижения налоговой ставки

18.01.2017

Снижение ставки корпоративного налога избранным Президентом США Дональдом Трампом повысит инвестиционную привлекательность для зарубежных компаний, в т.ч. фармацевтических, сообщает Reuters. Об этом заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе исполнительный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Джозеф Хименес.

По его словам, когда компания планирует строительство нового производственного предприятия в какой-либо стране, она оценивает налоговую ситуацию, состояние экономики, наличие персонала и другие факторы. Поэтому США являются наиболее привлекательной страной для инвестиций.

При этом глава Novartis отметил, что он ожидает ценовое давление на американском рынке и что компания уже работает над стратегией ценообразования по результату терапии.

Недавно Novartis заключила соглашения с двумя американскими компаниями медицинского страхования по препарату для лечения сердечной недостаточности Entresto, согласно которым суммы платежей рассчитываются на основании доказанного сокращения случаев госпитализации, а не по количеству назначенных таблеток.

В настоящее время руководство Novartis рассматривает возможность продажи доли компании в другой швейцарской компании – Roche. Джозеф Хименес заявил, что никакой спешки, поскольку акции европейских фармкомпаний ослабли по сравнению с ценными бумагами американских фармпроизводителей. По его словам, продавать долю в Roche пока не время.

Novartis приобрела акции Roche в 2001–2003 гг. в надежде на возможное слияние компаний. В то время Novartis руководил Даниэль Васелла.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
инвестиции
США
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Персоны
Хименес Джозеф
Исполнительный директор Novartis
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Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Current issue #1, 2017
2017
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