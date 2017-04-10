Novartis лицензировала права на офтальмологический препарат у Lubris

Швейцарская фармкомпания Novartis лицензировала глобальные права на экспериментальный офтальмологический препарат ECF843 у американской Lubris, cообщает Pharma Times.

По условиям соглашения, Novartis получает глобальные права (за исключением Европы) на данное лекарственное средство, предназначенное для лечения синдрома сухого глаза.

В ходе II фазы клинических исследований ECF843 продемонстрировал положительные результаты в уменьшении симптомов синдрома сухого глаза, не вызывая при этом побочных эффектов у пациентов.

О финансовых и других условиях сделки компании не сообщили.