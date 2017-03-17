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Новая ценовая политика Великобритании сокращает доступ к инновационным препаратам

17.03.2017

Британские фармпроизводители обвинили Консервативную партию Терезы Мэй в нарушении обязательств по расширению доступности новых лекарственных средств, сообщает Reuters.

Согласно новой системе, одобренной консерваторами, с 1 апреля терапия препаратами, которая обходится Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) более, чем в 20 млн фунтов стерлингов (24 млн долл.) в год, больше не будет автоматически финансироваться государством, даже если препарат соответствует стандартам соотношения стоимости и эффективности. Теперь фармкомпаниям придется вести переговоры с правительством страны для того, чтобы доказать эффективность лекарственного средства.

По мнению ряда фармацевтических и биотехнологических компаний, а также некоторых благотворительных организаций, данная система приведет к тому, что пациенты, страдающие от тяжелых заболеваний, будут получать доступ к инновационным лекарственным средствам с задержкой.

В 2015 г. Консервативная партия публично обещала ускорить получение пациентами доступа к новым препаратам, соответствующим стандартам соотношения стоимости и эффективности.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Великобритания
доступность
лекарственные средства
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