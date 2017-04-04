Новая ценовая политика Великобритании ограничит доступ пациентов к инновационным препаратам

Британские фармкомпании заявили о том, что новая ценовая политика Национального института здоровья Великобритании (NICE) и Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) станет препятствием для доступа пациентов к инновационным лекарственным средствам, сообщает Pharma Times. Новая система вступила в силу 1 апреля текущего года.

71% компаний – членов Ассоциации британских фармацевтических производителей (ABPI) заявили о том, что в результате новой ценовой политики Великобритании они в первую очередь будут выводить новые препараты на рынки стран Европы. 89% считают, что из-за новой политики доступ британцев к препаратам, соответствующим стандартам соотношения стоимости и эффективности, будет сокращен.

Согласно новой системе, с 1 апреля терапия препаратами, которая обходится Национальной службе здравоохранения Великобритании более, чем в 20 млн фунтов стерлингов (24 млн долл.) в год, больше не будет автоматически финансироваться государством, даже если препарат соответствует стандартам соотношения стоимости и эффективности. Теперь фарм компаниям придется вести переговоры с правительством страны для того, чтобы доказать эффективность лекарственного средства.

По мнению властей Великобритании, благодаря этим мерам жители страны смогут быстрее получать доступ к наиболее эффективным инновационным лекарственным средствам. Тем не менее, ни одна из компаний – членов ABPI не согласилась с такой позицией.

Согласно данным исследования, проведенного британским институтом Office for Health Economics (OHE), регулирующим органам Великобритании для рассмотрения заявки на регистрацию препарата для лечения редкого заболевания требуется 27,6 месяца. Для сравнения, во Франции этот срок составляется 19,5 месяца, в Италии – 18,6 месяца, а жители Германии получают немедленный доступ к таким препаратам.