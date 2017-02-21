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Лента · В мире
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Nordic Nanovector вызвала интерес у потенциальных покупателей

21.02.2017

Как отметил исполнительный директор норвежской фармацевтической компании Nordic Nanovector Луиджи Коста, компания, специализирующаяся на разработке лекарственных препаратов для лечения онкогематологических заболеваний, привлекает интерес у все большего количества потенциальных покупателей, сообщает NASDAQ.

По словам Луиджи Косты, компания ведет интенсивные переговоры с разными компаниями. Он уверен, что если подтвердятся положительные результаты клинических исследований, интенсивность переговоров усилится.

Между тем, Луиджи Коста отметил, что Nordic Nanovector должна быть готова выводить свои продукты на рынок самостоятельно или в партнерстве с другими компаниями.

В настоящее время Nordic Nanovector готовится к финальной стадии клинических исследований препарата для лечения неходжкинской лимфомы Betalutin.

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Метки
потенциальная сделка
Фармвестник-ТВ
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20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
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