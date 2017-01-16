Номинант на пост министра здравоохранения США владеет акциями Innate Immunotherapeutics

Согласно документации, полученной в фармацевтической компании Innate Immunotherapeutics, имеющей офисы в Австралии и Новой Зеландии, Том Прайс, номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения и социальных служб США, владеет ее акциями на льготных условиях, сообщает NBC News.

Том Прайс и член палаты представителей Конгресса США Крис Коллинз приобрели акции Innate Immunotherapeutics на сумму около 1 млн долл. по цене 0,18 долл. за акцию, занимая должности в комитетах палаты представителей, позволяющие им лоббировать интересы компании.

Том Прайс заявил о намерении продать доли примерно в 40 компаниях в случае избрания на должность министра.

В Innate Immunotherapeutics, разрабатывающей экспериментальный препарат для лечения рассеянного склероза MIS416, заявили, что частное размещение ценных бумаг необходимо для финансирования процесса рассмотрения заявки на препарат.

Аналитики полагают, что доля Тома Прайса в Innate Immunotherapeutics, которая в настоящее время оценивается в 50–100 тыс. долл., может вырасти до 1,1 млн долл. в случае положительных результатов клинического исследования MIS416, отчет о котором ожидается в апреле 2017 г.