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Нидерланды готовы разместить EMA на своей территории

19.01.2017

Нидерланды направили заявку на размещение на территории страны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), сообщает The New York Times.

В настоящее время штаб-квартира EMA находится в Лондоне.

Ранее о желании разместить на своей территории EMA заявили Франция, Италия, Польша и Испания.

Как отметили в правительстве Нидерландов, страна может предоставить сотрудникам EMA отличные жилищные условия, а также высококачественные услуги в области здравоохранения, образования и общественного транспорта. Кроме того, в стране широко распространен английский язык.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
EMA
Нидерланды
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
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