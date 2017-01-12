NICE рекомендовал Afinitor фирмы Novartis для лечения почечно-клеточной карциномы

Национальный институт здоровья Великобритании (NICE) одобрил препарат Afinitor швейцарской фармкомпании Novartis для лечения почечно-клеточной карциномы, прогрессирующей во время или после проведения анти-VEGF терапии (блокатор фактора роста эндотелия сосудов), cообщает PharmaTimes.

В 2011 году NICE отказался рекомендовать Afinitor, так как препарат был признан несоответствующим стандартам соотношения стоимости и эффективности, однако впоследствии лекарственное средство стало доступно в Фонде препаратов для лечения рака.

После того, как Novartis согласилась предоставить NICE скидку на Afinitor, цена которого на пациента составляет 32,076 фунта стерлингов, NICE пересмотрел свое решение и одобрил препарат, признав, что стоимость лекарственного средства соответствует его эффективности.