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NICE рекомендовал Afinitor фирмы Novartis для лечения почечно-клеточной карциномы

12.01.2017

Национальный институт здоровья Великобритании (NICE) одобрил препарат Afinitor швейцарской фармкомпании Novartis для лечения почечно-клеточной карциномы, прогрессирующей во время или после проведения анти-VEGF терапии (блокатор фактора роста эндотелия сосудов), cообщает PharmaTimes.

В 2011 году NICE отказался рекомендовать Afinitor, так как препарат был признан несоответствующим стандартам соотношения стоимости и эффективности, однако впоследствии лекарственное средство стало доступно в Фонде препаратов для лечения рака.

После того, как Novartis согласилась предоставить NICE скидку на Afinitor, цена которого на пациента составляет 32,076 фунта стерлингов, NICE пересмотрел свое решение и одобрил препарат, признав, что стоимость лекарственного средства соответствует его эффективности.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
NICE
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
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23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
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