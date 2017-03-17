NICE одобрил Zinbryta для лечения рассеянного склероза

NICE одобрил препарат Zinbryta (daclizumab) производства американской биотехнологической компании Biogen для лечения рассеянного склероза, сообщает Pharma Times.

Zinbryta является моноклональным антителом, которое связывается с рецептором интерлейкина-2.

Zinbryta рекомендован для лечения взрослых пациентов с ремиттирующим рассеянным склерозом. Отмечается, что Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) будет финансировать терапию Zinbryta только в тех случаях, когда пациент уже проходил лечение от данного заболевания препаратами, тормозящими его прогрессирование, а также если больной столкнулся с быстро развивающимся ремиттирующим рассеянным склерозом, и терапия alemtuzumab ему не подходит.

Одобрение основано на данных клинических исследований, в ходе которых была доказана эффективность лекарственного средства. Среди побочных эффектов наблюдались кожные реакции и повышение уровня ферментов печени.