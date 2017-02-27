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NICE одобрил Afinitor для лечения рака почки

27.02.2017

Национальный институт здоровья Великобритании (NICE) рекомендовал препарат Afinitor швейцарской фармкомпании Novartis для лечения некоторых пациентов с прогрессирующим раком почки, сообщает Pharma Times.

Препарат одобрен для лечения почечно-клеточной карциномы, прогрессирующей во время или после проведения анти-VEGF терапии (блокатор фактора роста эндотелия сосудов), но при условии, что компания предоставит NICE скидку на это лекарственное средство.

В 2011 году NICE отказался рекомендовать Afinitor, признав препарат несоответствующим стандартам соотношения стоимости и эффективности, однако впоследствии лекарственное средство стало доступно в Фонде препаратов для лечения рака. После того, как Novartis предоставила скидку на Afinitor, цена которого на пациента составляет 32,076 фунта стерлингов, NICE принял решение одобрить препарат.

Цена за упаковку из 30 таблеток по 10 мг составляет 2,673 фунта стерлингов (без НДС), однако комитет NICE сообщил о том, что с учетом скидки затраты на препарат составят менее 30 тыс. фунтов стерлингов на один год продленной и качественной жизни (QALY) пациента.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
NICE
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
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