NICE не рекомендовал Opdivo для лечения рака головы и шеи за-за высокой цены

Национальный институт здоровья Великобритании (NICE) не рекомендовал Государственной системе здравоохранения (NHS) финансировать применение препарата Opdivo американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb для лечения рака головы и шеи, сообщает Reuters.

Свое решение NICE, оценивающий соответствие препаратов стандартам соотношения стоимости и эффективности, объяснил слишком высокой ценой.

Как заявил руководитель Института исследований рака Великобритании Пол Воркман, в результате данного решения многие пациенты будут лишены возможности пройти терапию по-настоящему инновационным препаратом. Пол Воркман призвал NICE и Bristol-Myers Squibb к сотрудничеству в целях достижения соглашения относительно цены на Opdivo.

В декабре 2015 г. NICE по этой же причине не поддержал применение Opdivo для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого, прошедших курс химиотерапии.