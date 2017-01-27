NHS, Amgen и Sandoz улучшат обеспечение онкобольных лекарствами

Программа Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Cancer Vanguard совместно с американской биотехнологической компанией Amgen и швейцарской Sandoz улучшит обеспечение лекарственными средствами пациентов, страдающих от онкологических заболеваний, cообщает Pharma Times.

Программа Cancer Vanguard была создана в 2015 году для разработки инновационных методов по оказанию медицинской помощи онкологическим больным в кратчайшие сроки в Лондоне и Большом Манчестере, которые также могут быть воспроизведены и на национальном уровне.

Фармкомпании представили предложения, нацеленные на расширение доступности онкологических препаратов. Из 39 компаний, выдвинувших предложения, уже были выбраны 2.

Проект Amgen заключается в том, чтобы сосредоточиться на применении препарата Xgeva для терапии прогрессирующего рака молочной железы вне стационара. Идея компании направлена на предоставление пациентам терапии как можно ближе к их домам.

Sandoz предложила образовательную программу с участием медицинских работников Cancer Vanguard, посвященную биосимилярам. Компания надеется, что за счет этого медицинские работники смогут больше узнать о биосимилярах и лучше информировать пациентов об их использовании.

Как ожидается, все расходы на осуществление проектов понесут сами фармкомпании.