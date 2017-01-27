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NHS, Amgen и Sandoz улучшат обеспечение онкобольных лекарствами

27.01.2017

Программа Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Cancer Vanguard совместно с американской биотехнологической компанией Amgen и швейцарской Sandoz улучшит обеспечение лекарственными средствами пациентов, страдающих от онкологических заболеваний, cообщает Pharma Times.

Программа Cancer Vanguard была создана в 2015 году для разработки инновационных методов по оказанию медицинской помощи онкологическим больным в кратчайшие сроки в Лондоне и Большом Манчестере, которые также могут быть воспроизведены и на национальном уровне.

Фармкомпании представили предложения, нацеленные на расширение доступности онкологических препаратов. Из 39 компаний, выдвинувших предложения, уже были выбраны 2.

Проект Amgen заключается в том, чтобы сосредоточиться на применении препарата Xgeva для терапии прогрессирующего рака молочной железы вне стационара. Идея компании направлена на предоставление пациентам терапии как можно ближе к их домам.

Sandoz предложила образовательную программу с участием медицинских работников Cancer Vanguard, посвященную биосимилярам. Компания надеется, что за счет этого медицинские работники смогут больше узнать о биосимилярах и лучше информировать пациентов об их использовании.

Как ожидается, все расходы на осуществление проектов понесут сами фармкомпании.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
онкология
Компании
Amgen Amgen Inc. — мультнациональная биофармацевтическая компания, штаб квартира Amgen расположена в Южной Калифорнии в городе Cаузенд Оукс, с представительствами в более чем 50 странах.
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
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16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
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Лед тронется
Бремя четырех
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