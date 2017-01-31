Названы 10 самых ожидаемых лончей новых препаратов в 2017 г.

После необычайно «неурожайного» года для FDA (в 2016 г. управление одобрило всего 22 новых лекарственных препарата) аналитики задаются вопросом, изменится ли ситуация в 2017 г., пишет FiercePharma. Однако они уверены в одном – независимо от количества новых препаратов, которые получат зеленый свет, среди них будут потенциальные блокбастеры и нарушители рыночного равновесия.

По данным аналитической компании EvaluatePharma, оценивающей лончи по прогнозируемому объему продаж препаратов в 2022 г. (табл.), на первом месте рейтинга находится препарат для лечения рассеянного Ocrevus (ocrelizumab) швейцарской фармкомпании Roche. По мнению экспертов, этот препарат способен встряхнуть рынок не по одному направлению. В ходе клинических исследований (КИ) Ocrevus оказался более эффективным, чем препарат Rebif немецкой Merck KGaA (в США и Канаде – EMD). Кроме того, препарат показал хорошую эффективность у пациентов с первично-прогрессирующей формой заболевания, чего ранее добиться еще никому не удавалось.

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