Национальный институт рака вместе с фармкомпаниями ускорит доступ исследователей к препаратам

Национальный институт рака США в сотрудничестве с рядом фармкомпаний, в том числе американских Bristol-Myers Squibb и Eli Lilly и подразделением Genentech швейцарской Roche, запустил новую программу, нацеленную на предоставление исследователям более быстрого доступа к одобренным и экспериментальным лекарственным средствам для использования в доклинических и клинических исследованиях, cообщает FirstWord Pharma. Инициатива, которая даст возможность ученым из 69 онкологических центров получить доступ к препаратам, проводится в рамках программы борьбы с раком Moonshot, инициированной вице-президентом США Джо Байденом.

По словам исполняющего обязанности директора Национального института рака Дугласа Лоуи, благодаря новому формуляру исследователи смогут быстрее начать тестирование перспективных препаратов.

В проекте также принимают участие японская фармкомпания Kyowa Hakko Kirin и американские Loxo Oncology и Xcovery.

Изначально лекарственный формуляр включал в себя 15 препаратов. Представители Национального института рака ожидают, что к концу 2017 года количество партнеров и препаратов, входящих в формуляр организации, удвоится.