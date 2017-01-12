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Национальный институт рака вместе с фармкомпаниями ускорит доступ исследователей к препаратам

12.01.2017

Национальный институт рака США в сотрудничестве с рядом фармкомпаний, в том числе американских Bristol-Myers Squibb и Eli Lilly и подразделением Genentech швейцарской Roche, запустил новую программу, нацеленную на предоставление исследователям более быстрого доступа к одобренным и экспериментальным лекарственным средствам для использования в доклинических и клинических исследованиях, cообщает FirstWord Pharma. Инициатива, которая даст возможность ученым из 69 онкологических центров получить доступ к препаратам, проводится в рамках программы борьбы с раком Moonshot, инициированной вице-президентом США Джо Байденом.

По словам исполняющего обязанности директора Национального института рака Дугласа Лоуи, благодаря новому формуляру исследователи смогут быстрее начать тестирование перспективных препаратов.

В проекте также принимают участие японская фармкомпания Kyowa Hakko Kirin и американские Loxo Oncology и Xcovery.

Изначально лекарственный формуляр включал в себя 15 препаратов. Представители Национального института рака ожидают, что к концу 2017 года количество партнеров и препаратов, входящих в формуляр организации, удвоится.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
рак
Компании
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb (BMS) – американская фармацевтическая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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