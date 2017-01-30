Mylan отзывает препарат для лечения опухоли головного мозга

Голландская фармацевтическая компания Mylan отзывает 4191 упаковку противоопухолевого препарата temozolomide в капсулах, который является аналогом препарата Temodar производства американской Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD), сообщает FiercePharma.

Данный препарат применяется для лечения впервые диагностированной глиобластомы.

Mylan отзывает 4 лекарственных формы препарата в связи с жалобами пациентов о том, что в некоторых упаковках были найдены разломанные капсулы.

Препарат производится на заводе компании в Моргантауне (штат Западная Виргиния, США). На том же заводе было произведено лекарственное средство clonazepam для лечения панического синдрома, являющееся дженериком Klonopin, более 100 тыс. доз и блистеров которого были отозваны.