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Mylan отзывает препарат для лечения опухоли головного мозга

30.01.2017

Голландская фармацевтическая компания Mylan отзывает 4191 упаковку противоопухолевого препарата temozolomide в капсулах, который является аналогом препарата Temodar производства американской Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD), сообщает FiercePharma.

Данный препарат применяется для лечения впервые диагностированной глиобластомы.

Mylan отзывает 4 лекарственных формы препарата в связи с жалобами пациентов о том, что в некоторых упаковках были найдены разломанные капсулы.

Препарат производится на заводе компании в Моргантауне (штат Западная Виргиния, США). На том же заводе было произведено лекарственное средство clonazepam для лечения панического синдрома, являющееся дженериком Klonopin, более 100 тыс. доз и блистеров которого были отозваны.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Mylan Inc
Компании
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
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