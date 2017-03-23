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Mylan отозвала около 81 тыс. автоинжекторов EpiPen

23.03.2017

Голландская фармацевтическая компания Mylan отозвала около 81 тыс. автоинжекторов EpiPen в Европе, Японии, Австралии и Новой Зеландии, пишет Reuters.

Данное решение связано с тем, что 2 автоинжектора оказались дефектными и не сработали во время возникновения у пациентов анафилактического шока.

Представители компании заявили о том, что пациентам, чьи автоинжекторы были отозваны, необходимо в ближайшее время бесплатно заменить их на новые.

Ранее Mylan подверглась критике из-за резкого повышения цены на EpiPen. Кроме того, власти США подняли вопрос о правомерности присвоения автоинжектору cтатуса дженерика, благодаря которому фармпроизводитель получил возможность предоставлять меньшие скидки.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Mylan Inc
Фармвестник-ТВ
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
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