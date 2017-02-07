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Mylan достигла договоренности об урегулировании обвинений в отношении дженерика Provigil

07.02.2017

Голландская фармацевтическая компания Mylan согласилась заплатить 96,5 млн долл. в целях урегулирования обвинений в том, что она задерживала вывод на рынок аналога препарата для лечения нарколепсии Provigil (modafinil), сообщает FirstWord Pharma.

Как говорится в заявлении истцов, Mylan платила компании Cephalon, чтобы та не выводила дженерик на рынок. Кроме Cephalon в иске упоминаются также компании Teva и Ranbaxy Laboratories (подразделение Sun Pharma).

Teva приобрела Cephalon в 2011 г. за 6,7 млрд долл. В 2015 г. израильская компания уже урегулировала аналогичные обвинения по препарату Provigil. Teva выплатила Федеральной торговой комиссии США 1,2 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Mylan Inc
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
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