Мировые продажи Teva в 2017 г. составят около 24 млрд долл.

Израильская фармацевтическая компания Teva объявила прогноз выручки в 2017 г., согласно которому она 23,8 млрд до 24,5 млрд долл. США, а прибыль на акцию – от 4,9 до 5,3 долл. Эти оценки ниже ожиданий аналитиков, которые составляют 24,8 млрд продаж и прибыль на акцию в размере 5,41 долл., сообщает Firstwordpharma.com. После этих новостей акции компании упали более чем на 5%.

Генеральный директор Teva Эрез Вигодмэн заявил, что 2016 год был годом перехода, кроме того весь спектр здравоохранения столкнулся со значительными препятствиями.

В 2017 г. продажи дженерикового подразделения Teva может составить от 13,9 млрд до 14,3 млрд долл, а выручка в специализированном сегменте, за исключением нескольких продуктов рассеянного склероза, будет в диапазоне от 4 млрд до 4,2 млрд долл.

Teva прогнозирует продажи лекарства для рассеянного склероза Copaxone за год в диапазоне от 3,8 млрд до 3,9 млрд долл. Запуск альтернативных продуктов в США может снизить продажи препарата на 1-1,2 млрд долл.