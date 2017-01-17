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Минздрав Великобритании инвестирует 35 млн фунтов в разработку вакцин

17.01.2017

Министерство здравоохранения Великобритании проведет конкурс, нацеленный на помощь предприятиям малого бизнеса в разработке новых вакцин против инфекционных заболеваний, сообщает PharmaTimes. На это министерство выделит 35 млн фунтов стерлингов.

Инициатива нацелена на поддержку разработки вакцин-кандидатов против 12 заболеваний: лихорадки Чикунгунья, геморрагической лихорадки, лихорадки Эбола, хантавируса, лихорадки Ласса, лихорадки Марбург, ближневосточного респираторного синдрома, вируса Нипах, чумы, коксиеллеза, лихорадки Рифт-Валли и вируса Зика. Именно эти заболевания потенциально могут вызывать эпидемии в странах с низким и средним уровнем дохода.

Таким образом власти Великобритании намерены поддержать наиболее перспективные вакцины, которые в ближайшее время начнут проходить I фазу клинических исследований. Каждому успешному кандидату министерство выделит до 3 млн фунтов для разработки вакцины до IIb фазы клинических исследований включительно.

К вакцинам-кандидатам предъявлены определенные требования, в частности учитывается скорость производства, термостабильность и длительность действия вакцины.

Конкурс начнется 23 января. Если будет потрачено менее 35 млн фунтов, министерство проведет тот же конкурс в 2018 году.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
Великобритания
Минздрав
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
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