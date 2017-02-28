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Минздрав Южной Кореи объявит о дополнительном наказании Novartis в середине марта

28.02.2017

Как говорится в заявлении Министерства здравоохранения Южной Кореи, планируются дополнительные меры наказания фармацевтической компании Novartis Korea (подразделение швейцарской Novartis), которая обвиняется в подкупе врачей с целью увеличения продаж своей продукции, сообщает южнокорейское издание The Investor.

В виде наказания может быть выбран штраф или полугодовой запрет на продажу препаратов, попавших в зону внимания правоохранительных органов, а также принудительное снижение цен на них.

Novartis является одной из крупнейших по объему продаж фармкомпаний на южнокорейском фармрынке.

Ранее Министерство по безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи уже оштрафовало Novartis на 200 млн вон (177 тыс. долл.) и запретило продавать 12 наименований препаратов в течение 3 месяцев. Сумма штрафа эквивалентна убытку от трехмесячного запрета на продажу 30 наименований препаратов, включая противодиабетическое средство Galvus.

В августе 2016 г. южнокорейские правоохранители призвали правительство страны приостановить деятельность Novartis Korea в связи с расследованием в отношении ряда топ-менеджеров компании, в т.ч. ее президента, по обвинению в коррупции. По данным следствия, компания нелегально выплатила врачам 2,6 млрд вон. Всего в коррупционном скандале замешаны 34 человека, в т.ч. врачи и главные редакторы 5 медицинских журналов.

Между тем, в 2011 г. Novartis Korea уже была оштрафована на 2,3 млрд вон за коррупцию в 2006–2009 гг.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
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