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Минюст США обвинил четыре компании медицинского страхования в мошенничестве

20.03.2017

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении четырех компаний медицинского страхования, сообщает Reuters.

Минюст обвинил компании Health Net Inc, Aetna Inc, Bravo Health Inc и Humana Inc в том, что те приписывали пациентам, попадающим под программу Medicare, несуществующие болезни и осуществляли «необходимое» лечение.

В 2011 году против крупнейшей в США компании медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. был подан иск, согласно которому фирма заявляла, что пациенты, попадающие под программу Medicare, страдают от более серьезных заболеваний, чем это было на самом деле. В 2016 году клиенты обвинили компанию в том, что она взимает дополнительную плату за рецептурные препараты, стоимость которых на самом деле значительно ниже, и присваивает оставшиеся деньги. В 2017 году Министерство юстиции США уличило компанию в завышении цен на страховые услуги по программе Medicare.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
мошенничество
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