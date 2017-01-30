Казахстан в полной мере подтверждает статус бурно развивающейся страны: практически каждую неделю происходят кадровые перестановки в правительстве. На этот раз, к радости медиков, разделили МЗСР РК. Указом Президента Республики Казахстан от 25 января 2017 года Министерство здравоохранения и социального развития Казахстана разделено на два министерства — и Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Министром вновь созданного Министерства здравоохранения назначен Елжан Биртанов. Это 10-й министр здравоохранения за всю новейшую историю страны с 1991 года. Напомним, слияние министерств произошло 6 августа 2014 года.

Разделение произошло настолько быстро, что, по-видимому, оставило новое «старое» министерство без всего. На момент написания новости у Министерства здравоохранения Республики Казахстан нет даже своего веб-сайта.