Merck KGaA лицензировала у Vertex права на 4 онкологических программы

Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) приобрела права на 4 онкологические программы у американской Vertex Pharmaceuticals, cообщает Pharmaceutical Business Review.

Merck заплатила 230 млн долл. в качестве авансового платежа за два экспериментальных препарата для репарации поврежденной ДНК, проходящих клинические исследования, а также за два доклинических проекта, которые компания будет разрабатывать и коммерциализировать самостоятельно. По условиям соглашения, Vertex получит также роялти с продаж.

VX-970 и VX-803 являются протеинкиназными ингибиторами атаксия-телеангиэктазия и Rad3-родственного белка (ATR). Эффективность и безопасность VX-970 оценивается в ходе I и II стадий клинических исследований. VX-803 проходит I фазу исследований с эскалацией дозы в качестве монотерапии, а также в комбинации с химиотерапией. VX-984, являющийся ингибитором ДНК-зависимой протеинкиназы (DNA-PK), исследуется в комбинации с doxorubicin для лечения прогрессирующих опухолей.

Данные программы Merck скомбинирует со своими DNA-PK активами для создания одной программы по разработке онкологических препаратов.