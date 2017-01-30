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Merck & Co. раскрыла детали повышения цен на брендированные ЛС и вакцины в США

30.01.2017

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) опубликовала данные о повышении цен на брендированные лекарственные препараты и вакцины в 2010–2016 гг. в среднем на 7,4–10,5%, сообщает FirstWord Pharma. При этом в компании отметили, что после вех скидок «чистый» рост цен составил 3,4–6,2%.

В 2016 г. исполнительный директор Merck & Co. Кеннет Фрейзер подчеркнул, что компания намерена сдерживать рост цен на свою продукцию.

Представитель компании также заявил, что Merck не раскрывает повышение цен на отдельные продукты по соображениям конфиденциальности.

В компании отметили, что средний размер скидок с объявленной цены на ее продукцию вырос с 27,3% в 2010 г. до 40,9%.

Ранее американская Johnson & Johnson также объявила о намерении начать публиковать информацию о повышении цен на свою продукцию в США с февраля 2017 г.

Между тем, ирландская Allergan объявила о повышении цен на ряд своих препаратов в пределах однозначных процентных показателей. Кроме того, компания обещала не повышать цены на брендированные препараты более одного раза в год.

Датская Novo Nordisk также выступила с намерением ограничить рост цен до однозначных процентных показателей.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
рост
цены
лекарства
Компании
Johnson & Johnson Johnson & Johnson (рус. Джонсон энд Джонсон) — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000. Штаб-квартира — в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Novo Nordisk Ново Нордиск (Novo Nordisk) — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней историей инноваций и мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Компания также занимает ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия для женщин. Штаб-квартира «Ново Нордиск» расположена в Дании. Более 38 000 сотрудников трудятся в 75 филиалах компании по всему миру, а ее продукция поставляется в 180 стран.
Персоны
Фрейзер Кеннет
Исполнительный директор Merck&Co.
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25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
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