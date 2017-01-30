Merck & Co. раскрыла детали повышения цен на брендированные ЛС и вакцины в США

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) опубликовала данные о повышении цен на брендированные лекарственные препараты и вакцины в 2010–2016 гг. в среднем на 7,4–10,5%, сообщает FirstWord Pharma. При этом в компании отметили, что после вех скидок «чистый» рост цен составил 3,4–6,2%.

В 2016 г. исполнительный директор Merck & Co. Кеннет Фрейзер подчеркнул, что компания намерена сдерживать рост цен на свою продукцию.

Представитель компании также заявил, что Merck не раскрывает повышение цен на отдельные продукты по соображениям конфиденциальности.

В компании отметили, что средний размер скидок с объявленной цены на ее продукцию вырос с 27,3% в 2010 г. до 40,9%.

Ранее американская Johnson & Johnson также объявила о намерении начать публиковать информацию о повышении цен на свою продукцию в США с февраля 2017 г.

Между тем, ирландская Allergan объявила о повышении цен на ряд своих препаратов в пределах однозначных процентных показателей. Кроме того, компания обещала не повышать цены на брендированные препараты более одного раза в год.

Датская Novo Nordisk также выступила с намерением ограничить рост цен до однозначных процентных показателей.