 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
129

Merck & Co. прекратила клинические исследования препарата для лечения болезни Альцгеймера

15.02.2017

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) прекратила клинические исследования препарата для лечения болезни Альцгеймера в связи с его неэффективностью, сообщает Reuters.

Verubecestat исследовался для лечения пациентов с легкой и умеренной степенью болезни Альцгеймера. Независимый комитет по мониторингу данных признал неэффективность данного препарата и рекомендовал прекратить исследования.

Verubecestat - ингибитор фермента бета-секретазы, участвующего в образовании бета-амилоида, который является основным элементом амилоидных бляшек, возникающих при болезни Альцгеймера.

Merck сообщила о том, что продолжит еще одно исследование препарата для лечения пациентов, у которых наблюдается продромальный период болезни Альцгеймера. Результаты станут известны к февралю 2019 года.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
03.02.2017 Квартальный объем продаж Merck & Co. снизился на 1% на фоне показателя по препарату Keytruda
23.01.2017 Merck & Co и Bristol-Myers Squibb согласились урегулировать патентный спор в отношении Keytruda
12.01.2017 Merck & Co. и Eli Lilly расширяют сотрудничество
11.01.2017 Keytruda в комбинации с химиотерапией получила статус ускоренного рассмотрения
16.12.2016 Суд встал на сторону Merck & Co. в патентном споре с Gilead Sciences
Метки
Merck&Co.
Компании
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
14.02 — 15.02 Саммит PharmaBusiness-2017
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения