Merck & Co. подаcт заявку на одобрение letermovir в этом году

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) намерена в этом году подать заявку на одобрение экспериментального противовирусного препарата letermovir в регуляторные органы США и ЕС, сообщает Pharma Times.

Препарат предназначен для профилактики цитомегаловирусной инфекции у взрослых серопозитивных пациентов, которым были трансплантированы стволовые клетки.

Эффективность letermovir была продемонстрирована в ходе клинических исследований. Цитомегаловирусная инфекция была зафиксирована у 37,5% пациентов, прошедших терапию препаратом, по сравнению с 60,6% пациентов, получивших плацебо. Кроме того, через 24 недели после начала лечения снизился уровень летальности (9,8% по сравнению с 15,9% в плацебо-группе).

Регуляторные органы США, ЕС и Японии присвоили letermovir орфанный статус.