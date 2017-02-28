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Лента · В мире
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Merck & Co. подаcт заявку на одобрение letermovir в этом году

28.02.2017

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) намерена в этом году подать заявку на одобрение экспериментального противовирусного препарата letermovir в регуляторные органы США и ЕС, сообщает Pharma Times.

Препарат предназначен для профилактики цитомегаловирусной инфекции у взрослых серопозитивных пациентов, которым были трансплантированы стволовые клетки.

Эффективность letermovir была продемонстрирована в ходе клинических исследований. Цитомегаловирусная инфекция была зафиксирована у 37,5% пациентов, прошедших терапию препаратом, по сравнению с 60,6% пациентов, получивших плацебо. Кроме того, через 24 недели после начала лечения снизился уровень летальности (9,8% по сравнению с 15,9% в плацебо-группе).

Регуляторные органы США, ЕС и Японии присвоили letermovir орфанный статус.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Merck&Co.
Компании
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
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