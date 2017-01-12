Merck & Co. и Eli Lilly расширяют сотрудничество

Американские компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) и Eli Lilly намерены расширить сотрудничество и провести испытания комбинации препаратов для лечения саркомы мягких тканей, сообщает PharmaTimes.

В ходе испытаний компании оценят эффективность и безопасность использования Lartruvo производства Eli Lilly в комбинации с Keytruda фирмы Merck для терапии пациентов, уже проходивших лечение от метастатической или прогрессирующей саркомы мягких тканей.

В октябре 2016 года Lartruvo был одобрен для применения с химиотерапией doxorubicin у пациентов, которым не подходит лучевая терапия или хирургическое вмешательство, а также у тех, для кого терапия anthracycline является оптимальным лечением. Ранее Lartruvo получил статус орфанного препарата и статус принципиально нового лекарственного средства.

Keytruda - моноклональное антитело, действующие против мембранного белка PD-1. Препарат был одобрен в качестве терапии первой линии для лечения PD-L1-позитивных больных прогрессирующим раком легкого, а также получил статус ускоренного рассмотрения в комбинации с химиотерапией для лечения пациентов с метастатическим или прогрессирующим неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого, вне зависимости от уровня PD-L1.

Eli Lilly спонсирует I фазу клинических исследований. Финансовые подробности сделки не разглашаются.