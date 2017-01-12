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Merck & Co. и Eli Lilly расширяют сотрудничество

12.01.2017

Американские компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) и Eli Lilly намерены расширить сотрудничество и провести испытания комбинации препаратов для лечения саркомы мягких тканей, сообщает PharmaTimes.

В ходе испытаний компании оценят эффективность и безопасность использования Lartruvo производства Eli Lilly в комбинации с Keytruda фирмы Merck для терапии пациентов, уже проходивших лечение от метастатической или прогрессирующей саркомы мягких тканей.

В октябре 2016 года Lartruvo был одобрен для применения с химиотерапией doxorubicin у пациентов, которым не подходит лучевая терапия или хирургическое вмешательство, а также у тех, для кого терапия anthracycline является оптимальным лечением. Ранее Lartruvo получил статус орфанного препарата и статус принципиально нового лекарственного средства.

Keytruda - моноклональное антитело, действующие против мембранного белка PD-1. Препарат был одобрен в качестве терапии первой линии для лечения PD-L1-позитивных больных прогрессирующим раком легкого, а также получил статус ускоренного рассмотрения в комбинации с химиотерапией для лечения пациентов с метастатическим или прогрессирующим неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого, вне зависимости от уровня PD-L1.

Eli Lilly спонсирует I фазу клинических исследований. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Eli Lilly
Merck&Co.
Компании
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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