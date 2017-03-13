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Medtronic объявила результаты третьего квартала 2017 финансового года

13.03.2017

Компания Medtronic plc опубликовала результаты третьего квартала 2017 финансового года, который завершился 27 января 2017 г., говорится в пресс-релизе.

Совокупная выручка компании в третьем квартале составила 7,283 млрд долл., что соответствует росту на 5% или на 6% при постоянном валютном курсе. Отрицательное влияние на выручку оказала разница валютных курсов – эффект составил 40 млн долл. Чистая прибыль и разводненная прибыль на акцию, рассчитанные по принципам GAAP, в третьем квартале достигли соответственно 821 млн долл. (снижение на 25%) и 0,59 долл. (снижение на 23%). Показатели чистой прибыли и разводненной прибыли на акцию, рассчитанные без учета принципов GAAP, в третьем квартале составили соответственно 1,553 млрд долл. (рост на 3%) и 1,12 долл. (рост на 6%). После корректировки на 0,05 долл., обусловленной отрицательным влиянием разницы валютных курсов, рост разводненной прибыли на акцию, рассчитанной без учета принципов GAAP, составил 10%.

Операционная маржа, рассчитанная по принципам GAAP, в третьем квартале достигла 15,7% (снижение на 380 базисных пунктов). Операционная маржа, рассчитанная без учета принципов GAAP, в третьем квартале достигла 28,2% (рост на 40 базисных пунктов). После корректировки на 90 базисных пунктов, обусловленной отрицательным влиянием разницы валютных курсов, операционная маржа, рассчитанная без учета принципов GAAP, в третьем квартале достигла 29,1% (рост на 130 базисных пунктов).

Выручка в США увеличилась на 4% и достигла 4,106 млрд долл., что составляет 56% от общего объема выручки Medtronic. Выручка от продаж за пределами США на развитых рынках увеличилась на 6%, или на 7% при постоянном валютном курсе, достигнув 2,193 млрд долл. На ее долю в общем объеме выручки компании приходится 30%. Выручка от продаж на развивающихся рынках увеличилась на 9%, или на 11% при постоянном валютном курсе. Ее сумма составила 984 млн долл. – 14% от общего объема выручки.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Medtronic Inc.
Фармвестник-ТВ
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09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
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