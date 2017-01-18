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McKesson заплатит 150 млн долл. за подозрительные заказы опиоидных препаратов

18.01.2017

Крупнейший дистрибьютор лекарственных препаратов США McKesson Corp. заплатит рекордные 150 млн долл. для урегулирования обвинений в том, что компания не сообщала о подозрительных заказах обезболивающих, вызывающих зависимость, сообщает Reuters.

В 2008 году McKesson Corp. столкнулась с аналогичными обвинениями. Тогда дистрибьютору пришлось заплатить 13,25 млн долл. за неэффективность работы системы отслеживания и сообщения о подозрительно крупных или частых заказах опиоидных препаратов.

Как утверждает Министерство юстиции США, с 2008 по 2013 год компания снабжала различные аптеки значительным объемом препаратов с содержанием oxycodone и hydrocodone, которыми часто злоупотребляют. Так, например, за этот период в штате Колорадо McKesson получила более 1,6 млн заказов на контролируемые вещества, при этом сообщив лишь о 16 из них как о подозрительных.

Новое расследование связано с тем, что власти США продолжают борьбу с опиоидной зависимостью. Теперь McKesson необходимо на несколько лет приостановить продажу контролируемых веществ из распределительных центров в штатах Колорадо, Огайо, Мичиган и Флорида. Кроме того, компании потребуется обеспечить выполнение новых обязательств, а также ввести независимый контроль за их соблюдением.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
McKesson Corp.
штраф
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
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